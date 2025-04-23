«Грузинская солянка» или электровоз 4Е10

Грузинский завод ТЭВЗ в советское время собирал многие модели отечественных электровозов. В 2000 году его специалисты попытались создать грузопассажирский 4Е10, используя комплектующие некоторых предшественников.
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