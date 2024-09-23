Защитник "Локомотива" Сильянов: после "Сьона" Миранчук пойдет на повышение

Защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов высказался о своем бывшем одноклубнике Антоне Миранчуке, который покинул "железнодорожников" по окончании прошлого сезона как свободный агент и подписал контракт с швейцарским "Сьоном".
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