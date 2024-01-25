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Нижегородская правда

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Опубликованы фото с выставки гитар в Нижнем Новгороде ко дню рождения Высоцкого

Выставка гитар открылась в Нижнем Новгороде ко дню рождения Владимира Высоцкого 25 января. В музее «Назад в СССР» зоопарка «Лимпопо» разместились 150 гитар со всего света, в том числе копия семиструнной гитары Высоцкого, единственная гитара с двумя грифами «Крунк» и гитара-топор, как у басиста «KISS» Джина Симмонса.

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