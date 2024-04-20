Обвинение в оправдании терроризма: режиссер и драматург перед военным судом Елена ГалицкаяСегодня стало известно о том, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*.