Обвинение в оправдании терроризма: режиссер и драматург перед военным судом Елена ГалицкаяСегодня стало известно о том, что столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*.
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