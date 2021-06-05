Почему власти капитулируют перед беспредельщиками из диаспор?

Мир в котором мы живёмПолитикаПочему власти капитулируют перед беспредельщиками из диаспор?Адвокат новосибирского полицейского-стрелка: состояние подзащитного меня не удовлетворяет Фото: change.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиВ Москве диаспора ещё больше. У гайца нет шансов.Жастлек ЖакуповСтранно читать такие статьи... Власть во многих городах России откровенно боится и с заискиванием оправдывается перед диаспорами... А всё почему??? Потому-что в верхних эшелонах власти, во многих регионах у этих диаспор - всё схвачено, за всё заплачено... Многие россияне уже перестают гордиться за свою страну... На мировых соревнованиях спортсмены выступают без флага и гимна... Это уменьшает их желание выкладываться на все 100%... Последний пример - бездарный проигрыш наших хоккеистов(про футболистов давно молчу)... Неуважение к себе дает дополнительный повод считать Россию в целом страной второго, а то и третьего сорта... Хочется донести до нашей полиции, не нужно гнобить свой народ доказывая свою власть, только потому, что русские (россияне), не будут с оружием в руках блокировать из дома и их семьи... Будьте человечными и защищайте свой народ не за страх, а за совесть и тогда увидите поддержку страны!!! Есть законы, запрещающие оспаривание значение ПОБЕДЫ в ВОВ нашей страной, но почему сейчас диаспоры(гости страны) устраивают демонстрации и указывают, как нам нужно поступать??? Хочется спросить - ДОКОЛЕ???МНМатвеев НиколайЭто не первый случай, который уже переходит в систему, где власть не хочет применить юридические меры по выдворению таких беспредельщиков с территории страны. А вот к русским- это оборотная сторона как говорят медалиАлександр КлюяновЧто изменилось в отношении именно русского народа после утверждения Путина? - https://www.youtube.com/watch?v=GvkaJYqQJncАркадий ЦыгановСлабость Путина. Слабость ЕР. Доминирующие империи внутри империи - это раковые метастазы.Белых ВладимирГнать диаспоры ссаными тряпками на сраную(иначе. что ж они, мрази, не там, не поднимают её с колен), историческую родину!?разводной ключпора гнать гусейнов оглы всяких на историческую родину там пусть беспредельничают если им это позволят.СКСергей КашаповЯ недоумеваю, а что адвокат, следователи не смотрели в сети момент задержания Гусевым азеров? Я например просмотрел по кадрово. Там видно что при задержании и посадке в машину одного из нарушителей, второй с зади-с боку полез к нему в кобуру. Гусев оттолкнул его и достал пистолет что бы его банально не сперли. Ну а далее как получилось так получилось.Комментировать
Свежие комментарии