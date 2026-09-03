Путин заявил об укреплении роста и потенциала Дальнего Востока

Президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что на Дальнем Востоке создан прочный фундамент для его ускоренного роста.
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