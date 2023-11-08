Критики высоко оценили документальный сериал «Планета Земля III»

Новая часть документальной серии от BBC вышла на BBC America 4 ноября и впечатлила как критиков, так и широкую аудиторию: рейтинг мини-сериала на агрегаторе Rotten Tomatoes — 100% у критиков и широкой аудитории, на IMDb оценка тоже высокая — 9,6 баллов из 10.