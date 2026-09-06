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Еще одна альтернатива «Кукурузникам» Ан-2: в России хотят запустить частные отечественные гидросамолеты для удаленных поселков

Еще одна альтернатива «Кукурузникам» Ан-2: в России хотят запустить частные отечественные гидросамолеты для удаленных поселков

Россия может ускорить выход отечественных гидросамолетов на рынок В России хотят ускорить сертификацию отечественных гидросамолетов, которые могут использоваться для регулярных перелетов между удаленными населенными пунктами.

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