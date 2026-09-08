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Курские новости

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В Курской области 8 сентября отменили ракетную опасность

В Курской области 8 сентября отменили ракетную опасность

Куряне почти час находились в состоянии повышенной готовности: тревога была объявлена в 3.30 и отменена в 4.

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