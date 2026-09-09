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Царьград

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Жительница Первоуральска получила 11 лет колонии за убийство сожителя

Жительница Первоуральска получила 11 лет колонии за убийство сожителя

В Первоуральске вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в убийстве сожителя. Действия осуждённой квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ.

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