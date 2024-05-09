Землю накроет сильной магнитной бурей 10 и 11 мая

Выброшенная после недавних вспышек на Солнце плазма дойдет до Земли 10 и 11 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
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