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Регионы России

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Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов

Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение федеральным и региональным властям уделить особое внимание дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей и сокращению сроков восстановления нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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