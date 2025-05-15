Ученые раскрыли точную дату конца Вселенной: гораздо раньше, чем ожидалось

Елена Александровна ну, как открыли, так и закроют! на смену английских, сильно учёных господ, теперь голову морочить будут нидерландские... им теперь, видать, поручено открытия всякие делать, а то английские приелись как-то...

Karmadon Ну что ж, поживем - увидим.