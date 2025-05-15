TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    А вы думали что бюджет только в России распиливать умеют? Просто там они это делают с умом и публичными аплодисментам...Ученые раскрыли т...
  • Evgeni Velesik
    За всё за это, то что мы строили, делали, внедряли, нас пенсионеров с советским стажем столько раз кинули, аж диву да...Сверхтехника инже...
  • Николай Першин
    реновация - из бараков и нор, в собственное жильеКитай построил та...

Ученые раскрыли точную дату конца Вселенной: гораздо раньше, чем ожидалось

Ученые раскрыли точную дату конца Вселенной: гораздо раньше, чем ожидалось

Астрофизики назвали точную дату конца Вселенной — и она наступит гораздо раньше, чем ожидалось. По меркам космоса, это произойдет почти «через одно мгновение».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
ну, как открыли, так и закроют! на смену английских, сильно учёных господ, теперь голову морочить будут нидерландские... им теперь, видать, поручено открытия всякие делать, а то английские приелись как-то...
Ответить
9 час.
Karmadon
Ну что ж, поживем - увидим.
Ответить
8 час.
Alex Nемо
А вы думали что бюджет только в России распиливать умеют? Просто там они это делают с умом и публичными аплодисментами...
Ответить
45 мин.
наверх