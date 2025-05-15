Астрофизики назвали точную дату конца Вселенной — и она наступит гораздо раньше, чем ожидалось. По меркам космоса, это произойдет почти «через одно мгновение».
Ученые раскрыли точную дату конца Вселенной: гораздо раньше, чем ожидалось
Комментарии
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Елена Александровна
ну, как открыли, так и закроют! на смену английских, сильно учёных господ, теперь голову морочить будут нидерландские... им теперь, видать, поручено открытия всякие делать, а то английские приелись как-то...
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9 час.
Karmadon
Ну что ж, поживем - увидим.
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8 час.
Alex Nемо
А вы думали что бюджет только в России распиливать умеют? Просто там они это делают с умом и публичными аплодисментами...
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45 мин.
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