Ежик с пивной банкой не дал спать жителям чешского города

Громкие звуки от катающейся по автомобильной парковке жестяной банки из-под пива не дали заснуть жителям чешского города Распенаве.
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