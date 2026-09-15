Саудовская Аравия: авиасообщение было прервано в региональном аэропорту Абха (AHB/OEAB) и международном аэропорту имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) по состоянию на утро из-за воздушных тревог в нескольких городах, включая Джидду, Янбу, Таиф, Абху и Джазан.