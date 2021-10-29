Пни, стулья, чемоданы: 28 альтернатив прикроватной тумбе Считаете, что традиционная прикроватная тумба – скучный вариант для вашей спальни? Мы собрали 28 альтернативных предметов интерьера, которые не оставят равнодушными любителей всего необычного.