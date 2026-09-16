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Журнал «Профиль»

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В Екатеринбурге открылся новый корпус гимназии №212

В Екатеринбурге открылся новый корпус гимназии №212

В "Екатеринбург-Сити" в этом сентябре стало заметно шумнее – среди высоток, офисов и жилых домов появились школьные рюкзаки, звонки на переменах и тот особый гул, который невозможно перепутать ни с чем.

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