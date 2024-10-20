Михаил Шеремет: Дорогие друзья!. Сердечно поздравляю вас с относительно новым, но значимым для каждого родителя праздником -...

Дорогие друзья!Сердечно поздравляю вас с относительно новым, но значимым для каждого родителя праздником - Днём отца!Этот праздник, направленный на укрепление института семьи, призван напомнить нам о вечных ценностях, которые закладываются внутри семьи и о значимости обоих родителей в воспитании детей.
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