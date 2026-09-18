Удары России привели к проблемам Киева с локомотивами, их просто не хватает Украина испытывает большие проблемы с подвижным составом.
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