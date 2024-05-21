Администрация Никифоровского округа может заплатить 29 млн рублей за вред почвам

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с требованием к администрации Никифоровского муниципального округа возместить вред, нанесенный почвам несанкционированным размещением отходов в посёлке городского типа Дмитриевка.
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