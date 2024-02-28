Экс-директор по маркетингу Локо-Банка перешел в Ингосстрах Банк

Роман Силаев назначен директором по маркетингу Ингосстрах Банка. На новой должности он будет отвечать за формирование и реализацию маркетинговой стратегии, развитие цифрового продвижения, клиентского сервиса и бренда банка.
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