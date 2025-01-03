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Царьград

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"Беда случилась": Еле живую Пугачёву выгнали с экранов ТВ. Где теперь топчется бывшая "примадонна"?

"Беда случилась": Еле живую Пугачёву выгнали с экранов ТВ. Где теперь топчется бывшая "примадонна"?

Бывшая звезда отечественной поп-музыки Алла Пугачёва в очередной раз дала повод для разговоров. Певица, которая на протяжении трёх десятков лет регулярно "светилась" в новогоднюю ночь русском ТВ, не смогла остаться в праздник дома.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Божья Кара настигает всех подлецов и ее не минет. Муж вообще урод смотреть противно. Детей жалко. Чистые ангельские существа - за что им такая судьба
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17 час.

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