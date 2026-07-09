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Книжная полка июля: интрига, море и бескрайние прерии

Книжная полка июля: интрига, море и бескрайние прерии

Летнее чтение давно перестало быть жанром — сегодня это скорее настроение. Одни выбирают истории, от которых невозможно оторваться до последней страницы, другие ищут книги, способные замедлить ритм и вернуть ощущение внутренней тишины.

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