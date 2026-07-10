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Царьград

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Axios сообщает: США и Иран могут встретиться в Швейцарии на неделе

Axios сообщает: США и Иран могут встретиться в Швейцарии на неделе

Переговоры между США и Ираном могут возобновиться на следующей неделе в Швейцарии, сообщает Axios. Это происходит на фоне обострения отношений после американских ударов по Ирану и ответных действий Тегерана в Бахрейне и Кувейте.

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