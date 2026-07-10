Axios сообщает: США и Иран могут встретиться в Швейцарии на неделе

Переговоры между США и Ираном могут возобновиться на следующей неделе в Швейцарии, сообщает Axios. Это происходит на фоне обострения отношений после американских ударов по Ирану и ответных действий Тегерана в Бахрейне и Кувейте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии