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12 июня 2024 года: как отдыхаем на День России, история и традиции праздника

12 июня 2024 года: как отдыхаем на День России, история и традиции праздника

12 июня 2024 года: как отдыхаем на День России, история и традиции праздника Татьяна Сергеева12 июня 2024 года россияне вновь отпразднуют День России — один из самых значимых государственных праздников, который символизирует свободу и единство нации.

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