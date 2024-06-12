12 июня 2024 года: как отдыхаем на День России, история и традиции праздника Татьяна Сергеева12 июня 2024 года россияне вновь отпразднуют День России — один из самых значимых государственных праздников, который символизирует свободу и единство нации.
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