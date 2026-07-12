Эксперты назвали последствия использования соцсетей

Социальные сети, задуманные как инструмент связи, по сути формируют наше настроение и самооценку. Обратной стороной доступности технологий стало массовое распространение тревожных расстройств и синдрома цифрового выгорания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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