Апельсины МакКлоски

Картина Уильяма МакКлоски выглядит очень современно, но она была написана в 1889 году. Он учился у великого американского художника-фигуративиста Томаса Икинса, который, как известно, сказал своим ученикам: «Нарисуйте апельсин».
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