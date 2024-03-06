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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Апельсины МакКлоски

Апельсины МакКлоски

Картина Уильяма МакКлоски выглядит очень современно, но она была написана в 1889 году. Он учился у великого американского художника-фигуративиста Томаса Икинса, который, как известно, сказал своим ученикам: «Нарисуйте апельсин».

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