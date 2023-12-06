Зима с ее метелями и морозами - только на первый взгляд суровое время. В ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ для учащихся начальных классов прошло развлекательно-игровое мероприятие ´Снежные забавы´ Ребята собрались чтобы поиграть, повеселиться и порезвиться.