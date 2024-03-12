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Пронедра

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Рекорды США по добыче нефти

Рекорды США по добыче нефти Добыча нефти в США шесть лет подряд превосходит все рекорды в истории, сообщило в понедельник Управление энергетической информации США.

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