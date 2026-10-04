Dreaming: чем тяжелее прошел день, тем больше страха и тревоги во сне

Стресс, пережитый за день, напрямую отражается на эмоциях во сне: чем тяжелее прошел день, тем больше негативных переживаний — страха, грусти, гнева — приходит в сновидения.
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