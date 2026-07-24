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First Citizens BancShares нарастил квартальную чистую прибыль до $672 млн

First Citizens BancShares нарастил квартальную чистую прибыль до $672 млн

Крупная банковская корпорация First Citizens BancShares представила результаты своей деятельности за второй квартал 2026 года, зафиксировав чистую прибыль в размере 672 миллионов долларов США против 534 миллионов долларов кварталом ранее.

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