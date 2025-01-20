Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией, вызвав бурю реакций в соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский стал центром бурного обсуждения в социальных сетях после того, как поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с его инаугурацией, 20 января сообщает РИА Новости.
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