Битва титанов: почему рассорились Дональд Трамп и Илон Маск, и к чему это может привести

Наиболее обсуждаемой новостью последних дней стала публичная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером и владельцем Tesla и Space X Илоном Маском, который ранее активно поддерживал Трампа.
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