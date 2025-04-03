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Царьград

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Убийство бродячих собак противоречит Конституции. Общественная патлата РФ не поддержала закон об эвтаназии

Убийство бродячих собак противоречит Конституции. Общественная патлата РФ не поддержала закон об эвтаназии

Общественная палата России не поддержала законопроект по ужесточению обращения с безнадзорными животными.

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