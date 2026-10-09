Котики и песики: почему бренды возвращаются к рекламным персонажам в 2026 году

За последние годы коммуникация брендов заметно изменилась: пользователи все реже откликаются на обезличенное общение с компаниями и все чаще ждут понятного человеческого диалога, эмоций и узнаваемых образов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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