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Котики и песики: почему бренды возвращаются к рекламным персонажам в 2026 году

Котики и песики: почему бренды возвращаются к рекламным персонажам в 2026 году

За последние годы коммуникация брендов заметно изменилась: пользователи все реже откликаются на обезличенное общение с компаниями и все чаще ждут понятного человеческого диалога, эмоций и узнаваемых образов.

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