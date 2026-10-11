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Регионы России

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Йеменское движение «Ансар Аллах» предупредило об угрозах удара по аэропортам Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» предупредило об угрозах удара по аэропортам Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) обратилось с предупреждением к авиакомпаниям и пассажирам о прекращении полетов в Саудовскую Аравию из-за угрозы ударов по аэропортам королевства.

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