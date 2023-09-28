FP: победа польских консерваторов на выборах закроет Украине путь в ЕС

Если правящая партия Польши «Право и справедливость» и ультраправая «Конфедерация свободы и независимости» создадут союз ради победы на предстоящих выборах, то интеграция Украины в ЕС и положение беженцев республики окажутся под угрозой.
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