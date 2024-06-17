В Белом доме опровергли утверждение, что Байден застыл на сцене

В Белом доме заявили, что на предвыборном мероприятии с донорами кампании, которое прошло в воскресенье, 16 июня, в Лос-Анджелесе, президент США Джо Байден не застыл на месте, а приветствовал своих сторонников со сцены.
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