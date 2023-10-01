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Немец использовал вилы для инсталляции к годовщине Вестфальского договора

Немец использовал вилы для инсталляции к годовщине Вестфальского договора

Немецкий художник Фолькер-Йоханнес Триб подготовил масштабную инсталляцию к 375-й годовщине Вестфальского мирного договора, завершившего в 1648 году Тридцатилетнюю войну, которая так или иначе затронула практически все страны Европы того времени.

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