Немец использовал вилы для инсталляции к годовщине Вестфальского договора

Немецкий художник Фолькер-Йоханнес Триб подготовил масштабную инсталляцию к 375-й годовщине Вестфальского мирного договора, завершившего в 1648 году Тридцатилетнюю войну, которая так или иначе затронула практически все страны Европы того времени.