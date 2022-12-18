СМИ: Норвегия перестала выдавать визы россиянам

Норвегия прекратила выдавать визы гражданам России. Официально эта мера не анонсировалась. Однако за последние месяцы ряду норвежских правозащитных организаций не удалось получить ни одной визы для россиян, сообщает местное издание Barents Observer.
Норвегия прекратила выдавать визы гражданам России. Официально эта мера не анонсировалась. Однако за последние месяцы ряду норвежских правозащитных организаций не удалось получить ни одной визы для россиян, сообщает местное издание Barents Observer.
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