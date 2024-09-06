Патрушев поручил контролировать цены на продукты

Дмитрий Bdv

Ни какое правительство, тем более Патрушев рост цен не проконтролирует. Не надо было на капиталистические рельсы переходить, тогда и контролировать не надо было, всё было дешево и качественно. Все равно надо развиваться, а не деградировать, а значит вернуться к социализму!