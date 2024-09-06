Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Патрушев поручил контролировать цены на продукты

Патрушев поручил контролировать цены на продукты

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минпромторгу, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и регионам обеспечить контроль за ценовой политикой на продовольствие.

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Комментарии
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Дмитрий Bdv
Ни какое правительство, тем более Патрушев рост цен не проконтролирует. Не надо было на капиталистические рельсы переходить, тогда и контролировать не надо было, всё было дешево и качественно. Все равно надо развиваться, а не деградировать, а значит вернуться к социализму!
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1 д.
Ч
Чак
Их надо не контролировать, а снижать.
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18 час.

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