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В Минобороны РФ Татьяна Шевцова проработала 24 года, почему её освободили от должности замминистра

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