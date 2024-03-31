Журналист и политтехнолог Марина Юденич в своём Telegram-канале рассказала о досрочном экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ и выборе литературных источников для написания сочинения по предмету.
Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки
Комментарии
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ЛР
Леонид Рыбаков
такие нобелевские лауреаты..... это премия предателям родины .Как и Горбачев Я думаю и Ельцину тоже дали бы .Как нобелевский лауреат так предатель значит как* общественному лидеру* дали премию чемодан .конфискация депортация а все труды их туда же в еропопу
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14 час.
Регина Толстоброва
Одни предатели кругом.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.
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