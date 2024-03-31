Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки

ЛР

Леонид Рыбаков

такие нобелевские лауреаты..... это премия предателям родины .Как и Горбачев Я думаю и Ельцину тоже дали бы .Как нобелевский лауреат так предатель значит как* общественному лидеру* дали премию чемодан .конфискация депортация а все труды их туда же в еропопу