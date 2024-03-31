Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Англичане на генетическом уровне, это нация воров и грабителей. Чсю свою историю она где-то что-то крала у других нар...В Британии раскры...
  • Константин Самарин
    А кто Байдену на поле будет ноги переставлять? И как он сможет вообще ориентироваться, где лунки?Байден дерзко выз...
  • Дмитрий Гурин
    Ну видимо набрали команды на корабли из Мексиканских наркокартелей, вот и ходят, точнее плавают, как умеют. Морских у...Второй за неделю:...

Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки

Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки

Журналист и политтехнолог Марина Юденич в своём Telegram-канале рассказала о досрочном экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ и выборе литературных источников для написания сочинения по предмету.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛР
Леонид Рыбаков
такие нобелевские лауреаты..... это премия предателям родины .Как и Горбачев   Я думаю и Ельцину тоже дали бы .Как нобелевский лауреат так предатель значит как* общественному лидеру* дали премию чемодан .конфискация депортация а все труды их туда же в еропопу
Ответить
14 час.
Регина Толстоброва
Одни предатели кругом.
Ответить
13 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх