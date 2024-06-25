Военная база в Индийском океане? И 3 тысячи наших солдат? Кто первым такое предрек

Людмила Лиханова

Не важно что мы им обещали и сделаем. Важно, что здесь мы берем под контроль все пути, а через Иран все пути поставок. Таким образом мы замыкаем на себя и своих партнеров практически ВСЕ пути, если еще и Куба будет с нами. Так что выгод намного больше.