Суть нового договора между Россией и Индией, о котором в последнее время сказано было так много, заключается, как известно, в том, что Россия теперь сможет направлять войска в Индию, а Индия - к нам.
Военная база в Индийском океане? И 3 тысячи наших солдат? Кто первым такое предрек
Комментарии
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И
Иринушка
Хорошая новость. Спасибо.
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2 час.
Людмила Лиханова
Не важно что мы им обещали и сделаем. Важно, что здесь мы берем под контроль все пути, а через Иран все пути поставок. Таким образом мы замыкаем на себя и своих партнеров практически ВСЕ пути, если еще и Куба будет с нами. Так что выгод намного больше.
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1 час.
Людмила Лиханова
Отличная работа наших дипломатов, Президента. Имея путь через Иран, имея контроль в этом регионе, а также Северный морской путь мы ставим под контроль вместе с нашими хорошими партнерами практически все пути движения товаров, а еще и Куба...Вот почему бесятся пиндосы , мелкобриты и прочие макароны с колбасами.
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1 час.
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