Куда сходить: интересные мероприятия 28 июня в Крыму

ЧАС КРАЕВЕДЕНИЯ Детская библиотека-филиал № 10 (Симферополь, ул Ракетная, д 32/82) «Партизанская летопись Крыма» 6+ 28 июня, 12:00 Открывая первую страницу журнала «Партизанская летопись Крыма» сотрудники библиотеки познакомят присутствующих с историей партизанского движения в Крыму: Зуя, Старый Крым, Феодосия и, конечно, Керчь, Аджимушкайские каменоломни.
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