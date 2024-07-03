Клинцевич раскрыл смысл слов Орбана о прекращении огня: «Против нас готовится война»

Natalija Osminina

То Сивков. То Клинцевич... непонятно. что у них за мусор в головах - все мысли о неизбежной большой войне. Но нет денег на войны больше!! Прошли те времена, когда войнами американцы спасали свою экономику. Сейчас доллар уже не тот. Печатать его - это отправлять страну в утиль. Это НАТО, ничего не смыслящее в реальном положении Финансовой системы США визжит и топает ножками, потому что понимает, что скоро НАТО распустят.