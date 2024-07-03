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Клинцевич раскрыл смысл слов Орбана о прекращении огня: «Против нас готовится война»

Клинцевич раскрыл смысл слов Орбана о прекращении огня: «Против нас готовится война»

«Все заявления о мирных переговорах — намеренный обман России» Обращенное Зеленскому предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня — это просто красивые слова, на деле против России готовится большая провокация и война.

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Комментарии
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Natalija Osminina
То Сивков. То Клинцевич... непонятно. что у них за мусор в головах -  все мысли о неизбежной большой войне. Но нет денег на войны больше!! Прошли те времена, когда войнами американцы спасали свою экономику. Сейчас доллар уже не тот. Печатать его - это отправлять страну в утиль. Это НАТО, ничего не смыслящее в реальном положении  Финансовой системы США визжит и топает ножками, потому что понимает, что скоро НАТО распустят.
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5 час.
Natalija Osminina
Ну, вот чо вы все такое говорите? Ну, не близко-не рядом с истиной.
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5 час.
Natalija Osminina
Переговоры Россия будет вести с США. Украина то тут причем?
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5 час.

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