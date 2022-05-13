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Синоптики назвали дату начала обширных дождей в Приморье

Синоптики назвали дату начала обширных дождей в Приморье

Как сообщают в Примгидромете, интенсивность дождей будет различаться в зависимости от района края. Температура воздуха в тёмное время суток на большей части территории региона ожидается на уровне +2…+8°C, на северо-востоке может похолодать до 0°C.

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