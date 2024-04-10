В Минфине ожидают принятия законопроекта о крипте в 2024 году

В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в этом году. Нормы могут одобрить уже до августа, в весеннюю сессию, считает директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.
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