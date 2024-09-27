Вступил в силу закон, предусматривающий уничтожение документов о предварительной оценке судей и прокуроров

Закон, устанавливающий необходимость уничтожения документов о проведении оценки и предварительной оценки, вызвавший многочисленные критические замечания и противоречивые дискуссии в обществе, был принят в конце парламентского заседания 13 сентября и вчера вступил в силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии