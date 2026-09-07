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Царьград

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ВВС Украины уничтожили гипермаркет «Галактика» в Мариуполе

ВВС Украины уничтожили гипермаркет «Галактика» в Мариуполе

ВСУ нанесли удар по гипермаркету «Галактика» в Мариуполе 7 сентября с использованием беспилотников. Это был единственный оставшийся гипермаркет в регионе, предлагающий строительные материалы и продукты питания.

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